Tre elicotteri sono entrati in azione questa mattina per domare un incendio che si è sviluppato a Bottidda.

Il Corpo Forestale è intervenuto, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Farcana, anche su un incendio nel territorio di Orune in località "C. Soggiu".

Un altro incendio si è sviluppato ad Arzachena dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara.

(Unioneonline/A.D)

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