Tre ecografi di ultima generazione che supporteranno il lavoro degli operatori sanitari dei Consultori Familiari della Asldi Sassari, sono stati consegnati in questi giorni negli ambulatori del territorio per diventare uno strumento di grande importanza per la prevenzione e la diagnostica.

Il primo ad essere entrato in funzione è quello di Porto Torres, in questi giorni anche quelli di Alghero e Ozieri.

Strumenti di ultima generazione, acquistati attraverso una procedura informatizzata in unione d’acquisto portata avanti dall’Arnas G. Brotzu per l’intera Isola, la cui aggiudicazione è stata recepita a fine anno da Ares Sardegna.

All’inizio dell’anno le apparecchiature, destinate alla Sc Consultori per la salute delle famiglie, sono state consegnate alla Asl di Sassari e, in seguito al collaudo, assegnate agli ambulatori consultoriali.

«Con il nuovo Atto aziendale la Asl di Sassari ha istituito il dipartimento Materno Infantile e della Famiglia, deputata alla

prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura rivolta alla donna, al minore e alla coppia, nel senso più ampio del termine. Contestualmente abbiamo avviato un processo di riqualificazione tecnologica delle attività assistenziali sanitarie ostetrico-ginecologiche, attraverso la dotazione di apparecchi ecografici, offrendo un importante servizio diagnostico, distribuito omogeneamente nei servizi territoriali dell’azienda», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

