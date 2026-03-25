Travolto dalla porta del campetto: un rinvio a giudizio per la morte del piccolo Gioele PutzuA processo Gianfranco Lai, dirigente dell'Atletico Ozieri: lo ha deciso il gup Sergio De Luca
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Rinviato a giudizio Gianfranco Lai, dirigente dell'Atletico Ozieri, per la morte di Gioele Putzu, il bambino travolto da una porta di calcio a Ozieri nel settembre 2024.
Oggi in tribunale a Sassari la decisione del gup Sergio De Luca che manda a processo l'uomo, come sollecitato dalla pm Maria Paola Asara.
Al contempo il giudice ha inviato gli atti alla procura chiedendo di valutare profili di responsabilità del Comune sulla gestione del campo, nella figura del sindaco e di altre figure dell'amministrazione, ma anche del nonno del bambino, su una potenziale omessa custodia.
Ad assistere i parenti gli avvocati Giampaolo Murrighile, Sergio Milia e Maria Claudia Pinna, e Marco Salaris.