Mentre gli inquirenti cercano di fare luce sul terribile gesto avvenuto questa mattina all'ecocentro, l'ex assessore all'Igiene Urbana e all'Ambiente, Raniero Selva, punta il dito contro la gestione dell'azienda.

«Esprimo tutta la mia vicinanza ai dipendenti dell’azienda della nettezza urbana ed in particolare a Sergio Florulli ed Ivan Cherchi, bersagli della sparatoria avvenuta questa mattina presso il deposito in località Ungias Galantè. Un episodio che scuote non solo i lavoratori impegnati in questo servizio ma anche tutti coloro che si adoperano ogni giorno per il funzionamento di una azienda che con i suoi 96 dipendenti riveste un ruolo importante per la città. Alla luce di questo tragico accadimento sarebbe necessaria una riflessione attenta sulla gestione e sul rapporto tra amministrazione comunale ed azienda affinché atti di questa portata non vengano più a ripetersi».

