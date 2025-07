Un’eccellenza di Ossi premiata a Roma dal ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Sabato, in occasione del XXIII concorso enologo internazionale Città del Vino, il ministero dell’Agricoltura ha conferito la “Gran Medaglia d’oro” alla Cantina Alba S.A.S. per il vino “Dedola isola dei Nuraghi”.

“Un riconoscimento- afferma il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu- che premia una delle cantine isolane più prestigiose a livello regionale con importanti riconoscimenti anche in campo nazionale e internazionale”. Presenti alla premiazione Bastiano Alba, titolare della Cantina, l’assessore comunale al’Agricoltura Angela Cau e la consigliera comunale Liana Derudas.

