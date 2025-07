Paura in via Matteotti, a pochi passi dal centro della città di Porto Torres, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio segnalato al terzo piano di una palazzina, di fronte al teatro Andrea Parodi.

Una scintilla, partita da una busta di rifiuti, custodita nel balcone esterno ad un’abitazione ha innescato le fiamme salite alte verso la macchina del condizionatore, in prossimità di una bombola Gpl. Le fiamme hanno annerito parte della facciata.

A lanciare l'allarme un ragazzo residente al quarto piano della palazzina. Viste le fiamme ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno subito spento l'incendio, limitando i danni ad un'area circoscritta. «Ho avuto paura - racconta il ragazzo - ho pensato ad una sigaretta buttata tra i rifiuti, poteva andare peggio se non fosse stato per la tempestività con cui sono intervenute le squadre del 115».

Sul posto erano presenti un'ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Porto Torres.

© Riproduzione riservata