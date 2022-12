Dramma questa mattina nell’ecocentro comunale di Alghero.

Un operatore ecologico di 44 anni, Antonio Rosario Urgias, ha sparato a due colleghi e poi si è tolto la vita: è successo all’ecocentro di Ungias Galantè, nella zona artigianale della città dove si trova il quartier generale della ditta che si occupa dell’igiene urbana.

È successo tutto in un attimo. Urgias ha sparato alle gambe del direttore dell’ecocentro, Ivan Cherchi, e del ragionerie Sergio Florulli, 50 anni. Poi si è lasciato cadere su una sedia con la pistola in mano e ha detto: «Ora guardate come muore un uomo».

Il 44enne era stato assunto circa un anno fa dalla ditta che ha preso in carico l’igiene urbana di Alghero. Ultimamente aveva avuto delle discussioni con la direzione per un ammanco di circa 150 euro dallo stipendio che, a suo dire, gli sarebbero stati decurtati senza alcun motivo. L'uomo lascia una compagna e una figlia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero e il personale del 118. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Civile.

