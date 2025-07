Il Festival AsinArt 2025 entra nel vivo con ospiti e artisti di fama nazionale, eventi a Porto Torres dedicati all’identità sarda e alle sue espressioni artistiche in chiave contemporanea e internazionale.

Giovedì 10 luglio a partire dalle 19.30, il parco Chico Mendes ospiterà il concerto del Gavino Murgia Groovy Trio, polistrumentista nuorese di fama internazionale, noto per le sue performance di sax soprano, tenore, baritono, flauti e duduk, affiancato da Marcello Peghin e Jarrod Cagwin.

Ad aprire la serata, Sergio Garau con la presentazione del libro “Risolza”, seguita dall’esibizione del gruppo Cuncordu Sas Batoro Colonnas, custodi della tradizione vocale sarda.

A chiudere l’evento, la performance di Pierpaolo Vacca FT. DJ Cris, in un incontro tra sonorità tradizionali e ritmi elettronici. Il Festival AsinArt si sviluppa in nove giornate dal 4 al 12 luglio, un evento organizzat dall’AC Caats –Cubsorziu Artistas Artesanos Turritanos Sardos con il contributo del Comune e della Fondazione di Sardegna, in partenariato con Heliogabalus Acsd e teatro Caverna Bergamo.

