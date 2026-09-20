Tragedia negli impianti della diga del Cuga, dove questa mattina una guardia giurata è stata trovata priva di vita al termine del servizio di vigilanza presso il bacino idrico gestito da Enas-Ente acque della Sardegna, nel territorio comunale di Uri.

L’uomo, Carlo Sanna, 49 anni di Olmedo, intorno alle 7 è stato rinvenuto riverso a terra da un suo collega che si apprestava a sostituirlo nel turno di presidio e di sorveglianza dell'intera area dell'invaso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatarne il decesso. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'uomo sia morto nel posto di lavoro a causa di un arresto cardiaco, ma sul corpo è stata disposta l'autopsia per accertare la vera causa del decesso.

La guardia giurata, molto conosciuta ad Olmedo, svolgeva l'attività di vigilanza da molti anni e solo da qualche tempo nella diga del Cuga. Sui social i messaggi di vicinanza alla famiglia espressi dai tanti compaesani che conoscevano la guardia giurata.

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