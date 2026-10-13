Torralba: in piazza Manzoni scatta il divieto di transito dei veicoliTransito e sosta temporanea solo per i veicoli muniti di apposita autorizzazione. Il provvedimento per la sicurezza dei pedoni
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Nuove regole per rispettare gli spazi destinati ai pedoni. Il Comune di Torralba ha disposto con ordinanza l’istituzione del divieto permanente di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore nella piazza Manzoni.
D’ora in poi saranno consentiti il transito e la sosta temporanea esclusivamente ad alcune categorie di veicoli muniti di apposita autorizzazione temporanea rilasciata dal Comune, per particolari esigenze di carico e scarico o di allestimento dei locali dell’ex scuola elementare e della piazza stessa, ovvero alle forze dell’ordine e vigili del fuoco. Inoltre potranno transitare i mezzi degli operai comunali e ditte incaricate di interventi di manutenzione.
Al termine delle operazioni autorizzate, i veicoli dovranno essere immediatamente rimossi e parcheggiati negli appositi stalli di sosta lungo la viabilità circostante. In caso di mancato rispetto del divieto è stabilita l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Il provvedimento è stato imposto per garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare dei bambini e delle famiglie, e per preservare la pavimentazione e gli arredi urbani.