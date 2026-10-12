Porto Torres, Commissione al lavoro per gli eventi di NataleAl via la programmazione per definire il calendario degli appuntamenti
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La commissione alla Cultura del Comune di Porto Torres si riunisce per la programmazione degli eventi del Natale Turritano. La seduta, convocata dal presidente Francesco Pintus, aperta alle associazioni culturali e sportive, è in programma per mercoledì 14 ottobre a mezzogiorno, per dare spazio alle diverse inziative in vista delle festività natalizie. Sarà presente l'assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco e il dirigente del Settore, Flavio Cuccureddu, per un confronto sulle attività da programmare, per condividere idee e proposte e contribuire alla definizione del programma degli eventi. «L’obiettivo è dare continuità alla proficua collaborazione tra il Comune e le associazioni cittadine nell’organizzazione degli eventi, - spiega Francesco Pintus- rafforzando il confronto e il coordinamento per costruire un calendario di eventi condiviso, capace di valorizzare il contributo delle diverse realtà cittadine». Oltre agli event che precedono il Natale turritano l'amministrazione punta a riproporre la Befana in piazza, una delle manifestazioni che negli anni ha rscintrato maggiore successo.