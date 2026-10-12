Ore di grande apprensione a Codrongianos, nel Sassarese, per la sorte dello speleologo 31enne che da quasi 24 ore è intrappolato a causa di una frana nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra.

Luca Olmetto è vivo e cosciente e i soccorritori, circa 80 persone tra Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, vigili del fuoco specializzati Usar-M, Saf e Tas, e protezione civile di Dorgali, sono riusciti a contattarlo a voce oltre il cumulo di detriti che chiude l'imbocco del cunicolo dove è rimasto bloccato.

Da ieri è corsa contro il tempo per salvarlo ma le operazioni sono rese difficili dal terreno franoso e instabile e ogni passo in avanti deve essere fatto mettendo in sicurezza le pareti rocciose della caverna, il cui ingresso principale è stato liberato solo questa mattina.

«Sono ore di grande apprensione per tutta la comunità di Codrongianos, che segue con preoccupazione le notizie che arrivano da Urzulei, dove il nostro concittadino Luca Olmetto è rimasto intrappolato in una grotta - fa sapere il comune in un post social - Come amministrazione comunale siamo in contatto con il comune di Urzulei e seguiamo da vicino l'evolversi della situazione, con la speranza di ricevere presto buone notizie. Il nostro pensiero va a Luca e alla sua famiglia, mentre un grande ringraziamento va a tutti i soccorritori che stanno lavorando senza sosta per riportarlo in salvo. Forza Luca, tutta Codrongianos è con te!».

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