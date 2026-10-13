Ossi, illuminazione e strade nell’area produttivaIniziati i lavori di completamento del Pip
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Nel Comune di Ossi sono cominciati i lavori di completamento del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) di “Sa Iddazza”.
Gli interventi prevedono il completamento dell’impianto di illuminazione, l’installazione dell’impianto di video sorveglianza e lavori sull’asfalto con strato di usura da tre centimetri.
In particolare verranno asfaltate tutte le superfici stradali, installati 22 lampioni che sommati agli 8 già presenti porteranno a 30 punti luce. Infine verranno installate 6 telecamere, 4 di contesto e 2 di lettura targhe in modo da contrastare l’incivile abbandono dei rifiuti.
Un mese circa è la durata prevista dei lavori. L'opera del valore complessivo di 200mila euro è stata affidata alla società Lo. Tras srl con sede legale a Ossi.
I lavori che rientrano nell'ambito degli interventi previsti dalla Città Metropolitana, rappresentano un passo avanti nel progetto di messa in sicurezza e decoro dell'area produttiva che ospita diverse aziende, una zona appetibile per l'insediamento di ulteriori attività commerciali che contribuiscono a costruire il tessuto economico del territorio.