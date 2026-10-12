Via ai lavori di completo rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione del Parco Chico Mendes, davanti al mare del Golfo dell’Asinara, sul lungomare di Porto Torres. Per ragioni di sicurezza, legate a esigenze impreviste emerse durante l’intervento, si rende necessario interdire completamente l’accesso e la fruizione del parco per tutta la durata dei lavori, prevista in almeno 20 giorni. La misura si rende indispensabile al fine di garantire la pubblica incolumità, sia dei lavoratori impegnati nelle operazioni sia dei cittadini che frequentano abitualmente l’area. L’intervento è finanziato con fondi comunali e rientra tra le opere programmate dall’Amministrazione per il miglioramento e l’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione. L’amministrazione comunale ha programmato un mese di lavori per la manutenzione del verde pubblico. Il cronoprogramma degli interventi è stato aggiornato e prevede, dal 10 ottobre al 10 novembre 2026, lavori nei parchi, giardini, piazze, aiuole e bordi stradali in diverse zone della città. A occuparsi delle operazioni saranno gli operai della Multiservizi, società in house del Comune, già impegnati in diversi punti del territorio. Gli interventi prevedono principalmente il taglio dell'erba, la potatura degli alberi, la pulizia delle aree verdi e la manutenzione degli impianti di irrigazione. Tra le zone interessate figurano il parco Balai, dove sono previsti tagli dell'erba e potature, piazza Donatori di Sangue e piazza Eroi dell'Onda, dove si procederà con le potature, e le aree verdi del Villaggio Oleandro, dove sarà effettuato lo sfalcio dell'erba. Lavori programmati anche in piazza della Memoria, nel parco Baden Powell, nelle aree verdi delle case ERP, nell'aiuola di via Vespucci e negli spazi esterni della Scuola di Musica. Interventi di manutenzione interesseranno inoltre le aree verdi dei parcheggi della litoranea e il cortile della polizia locale. Particolare attenzione sarà riservata anche alla vegetazione lungo le strade. Il taglio dell'erba ai bordi della carreggiata è previsto in via Balai, via Monte Angellu, via Manno e via Palladio. In via Ponente saranno potati i gelsi, mentre lungo le alberate del lungomare si procederà alla rimozione dei polloni. Nell'area del campo sportivo è previsto anche l'abbattimento dei pini situati nelle vicinanze dell'abitazione del custode. Nell'area verde della scuola materna Gabriel è invece programmato il taglio di un cipresso. Avviato anche il taglio dell'erba e le potature nel giardino di via Montale, nei giardini di via Marche e nel parco Belvedere. Gli operai sono impegnati anche lungo la strada Ponti Pizzinnu, dove sono previste operazioni di sfalcio e pulizia, e nel parco Chico Mendes. Proseguono inoltre le rasature delle aree prative e gli interventi di manutenzione degli impianti di irrigazione. Risultano invece completati i lavori di taglio dell'erba e potatura nei giardini G. B. Vico. Il cronoprogramma comprende anche la manutenzione dell'area verde del Palamura, la rasatura del prato e la pulizia di piazza Nassiria, oltre al taglio delle erbe e alle potature delle alberate nella piazza della stazione di via Ponte Romano. Al campo sportivo Le Vigne sono previsti due tagli dell'erba alla settimana, mentre ulteriori operazioni riguarderanno le aree individuate come Standard C1/2 e Standard di via Pascoli.

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