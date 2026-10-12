Celebrata ieri a Sassari la solennità di Nostra Signora della Mercede dal Gremio omonimo. Un appuntamento di fede che ha avuto luogo nella chiesa di San Giuseppe, fin dai giorni precedenti, con la novena mentre sabato ci sono stati i Vespri.

Domenica invece il Pontificale, presieduto dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, al termine del quale si è tenuta la tradizionale investitura del nuovo Obriere maggiore. L’entrante è Agostino Farre che ha ricevuto la Bandiera del Gremio da Antonello De Rosas, Obriere uscente.

Nel pomeriggio, dopo la messa, la processione del simulacro di Nostra Signora della Mercede, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, e che ha visto la partecipazione di tutti i Gremi cittadini, oltre a quella del Gruppo Folk San Nicola di Sassari, l’associazione folk culturale di tradizioni popolari Gurusele Thathari e il Gruppo folk Città di Sassari.

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