Si è concluso con grande partecipazione il Festival del Turismo Itinerante, promosso e organizzato dall’associazione “Camperisti Torres”, guidata dal presidente Rosario Musmeci, in collaborazione con il Comune di Stintino. Momento centrale della manifestazione è stato il talk incentrato sui temi del turismo lento e sostenibile, che ha visto il confronto tra i principali attori istituzionali del territorio: l’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, la Sindaca di Stintino Rita Limbania Vallebella, il Sindaco di Sassari e della Città Metropolitana Giuseppe Mascia, l’Assessore del Comune di Porto Torres Claudio Piras in rappresentanza del Sindaco Massimo Mulas. Presenti al dibattito l’enogastronomo Tommaso Sussarello e il Presidente del Flag Benedetto Sechi.

Il successo dell'iniziativa ha sottolineato quanto la riuscita di tali progetti sia legata all'interazione e alla forte sinergia tra i diversi protagonisti del territorio. Una visione di rete che coinvolge le istituzioni a tutti i livelli e le realtà ambientali di primaria importanza, come dimostrato anche dalla presenza, nella giornata precedente, del presidente del Parco Nazionale dell'Asinara, Gianluca Mureddu. Il territorio, infatti, richiede di essere valorizzato nella sua interezza e continuità geografica e culturale. Durante il dibattito sono stati affrontati temi strategici per il futuro dell'isola: l’evoluzione della domanda e dell’offerta turistica, la gestione consapevole dei flussi per favorire la destagionalizzazione e la delocalizzazione, oltre alle sfide per i trasporti, la pesca e la ristorazione legate ai costi dei carburanti. «Siamo orgogliosi di aver ospitato un appuntamento che dimostra nei fatti come fare rete tra Comuni, Città Metropolitana, Regione e Parco dell'Asinara sia l'unica strada vincente per uno sviluppo armonico», dichiara la Sindaca di Stintino, Rita Limbania Vallebella.

«Il turismo itinerante rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare le nostre bellezze in modo ecocompatibile, offrendo servizi di qualità a chi sceglie di vivere il territorio a 360 gradi». «Il confronto continuo tra i diversi attori locali conferma che solo ragionando come un sistema unico si può costruire un'offerta turistica capace di attrarre visitatori tutto l'anno», aggiunge l'Assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Stintino, Marta Diana. «Stintino è pronta a fare la sua parte all'interno di questa rete virtuosa per promuovere le nostre tradizioni, l'ambiente e le eccellenze locali». Ad arricchire le giornate di lavori è stata inoltre la presenza di numerosi esponenti del sistema universitario, del territorio e dell'economia del mare, tra i quali Fiammetta Berlinguer e Maria Pina Meloni dell'agenzia Forestas e Giampiero Barrocu presidente dell'Uisp di Sassari, i cui contributi hanno confermato l'importanza di un approccio multidisciplinare per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell'isola.

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