Un uomo ha dato in escandescenze in via XXV Aprile a Sassari, armato di bastone.

L'uomo, in forte stato di agitazione, avrebbe inveito contro i passanti all'esterno degli uffici agitando l'arma. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia di Stato e il 118. La persona è stata portata via in ambulanza.

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