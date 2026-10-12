in via 25 aprile
12 ottobre 2026 alle 16:40
Sassari, uomo minaccia passanti armato di bastoneDopo l’allarme sono intervenuti Polizia e 118
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Un uomo ha dato in escandescenze in via XXV Aprile a Sassari, armato di bastone.
L'uomo, in forte stato di agitazione, avrebbe inveito contro i passanti all'esterno degli uffici agitando l'arma. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia di Stato e il 118. La persona è stata portata via in ambulanza.
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