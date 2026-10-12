Anas ha presentato al Comune di Ozieri, il progetto di ottimizzazione dello svincolo esistente al km 24,500 della strada statale 729 “Sassari-Olbia”, in provincia di Sassari.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Ozieri, Marco Peralta, la parlamentare Barbara Polo e i tecnici di Anas. Nel corso della presentazione sono stati illustrati i contenuti dell’intervento, che prevede il potenziamento dell’attuale configurazione dello svincolo mediante la realizzazione di una nuova rampa dedicata all’uscita dalla SS 729 in direzione del centro abitato di Ozieri.

L’opera, per la quale è previsto un investimento di 3,1 milioni di euro, consentirà di migliorare l’accessibilità al territorio e rafforzare il collegamento con i principali servizi strategici dell’area, a partire dall’ospedale cittadino.

La nuova configurazione dello svincolo garantirà inoltre collegamenti più rapidi ed efficienti per i mezzi di emergenza e di soccorso, a beneficio delle attività operative dei presidi territoriali dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale. I lavori, il cui iter autorizzativo sarà completato entro 18 mesi, dovrà essere realizzato entro 30 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di convenzione.

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