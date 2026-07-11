Un’opera che valorizza la storia e l’identità di Torralba. A realizzarla è l’artista locale Giuseppe Zichi, autore del murale che arricchisce la piazza principale del paese.

Con grande professionalità, sensibilità artistica e attenzione ai dettagli, ha saputo trasformare un progetto promosso dall'Amministrazione Comunale in un'opera di grande valore che, attraverso i suoi colori e le sue immagini, racconta le radici, le tradizioni e la festa che da tanti anni rappresenta uno dei momenti più sentiti della realtà locale.

L’opera non rappresenta soltanto un intervento di riqualificazione urbana, ma anche un segno concreto della volontà di valorizzare l’identità del luogo attraverso l'arte e la cultura.

«Siamo particolarmente orgogliosi che a realizzarla sia stato un artista del nostro paese, il cui talento contribuisce ad arricchire il patrimonio culturale locale», ha detto il sindaco Pier Paolo Mulas che a nome dell'Amministrazione Comunale, ha ringraziato a Giuseppe Zichi per l'impegno, la passione e la qualità del lavoro svolto. Un'opera destinata a restare nel tempo, capace di raccontare attraverso le immagini la memoria e il legame profondo delle tradizioni.

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