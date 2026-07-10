Lunedì 13 luglio alle ore 19 la Libreria Koinè Ubik, nel corso Vittorio Emanuele II, ospiterà la presentazione di “I mercanti di anime”, il nuovo romanzo di Gianni Garrucciu, pubblicato da Santelli Editore. Un racconto che prende avvio da un efferato delitto in Sardegna per condurre il lettore nel cuore di una delle più drammatiche realtà del nostro tempo: la tratta di esseri umani.

Un caldo pomeriggio estivo, in un residence vicino alla spiaggia di San Teodoro, sulla Costa Smeralda, la Polizia trova il corpo decapitato di una giovane romena: Jennifer Krain. Nella stanza accanto, una neonata piange da ore: è la figlia della donna, avuta dal boss della malavita del luogo, attualmente in carcere. L’appartamento è un lago di sangue, ma gli inquirenti non trovano né la testa della giovane né alcuna traccia dell’assassino. Molte le piste possibili: traffico e sfruttamento della prostituzione a opera di un’organizzazione criminale romena o centroeuropea, un serial killer, la mafia locale, una faida familiare.

A dialogare con l’autore sarà Donatella Sechi. Giornalista, autore radiotelevisivo e docente universitario, Gianni Garrucciu vanta oltre quarant’anni di esperienza in Rai e una lunga carriera dedicata al racconto della realtà e dei grandi protagonisti della storia contemporanea.

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