Salvataggio all’interno di una grotta a Laerru. Un cane è rimasto bloccato nel buio del sotterraneo senza che nessuno si fosse accorto del pericolo a cui l’animale poteva incorrere. A lanciare l’allarme sono stati alcuni turisti presenti nella zona che hanno trovato il cane impedito nei movimenti.

Hanno subito segnalato il problema sui social e un gruppo di soci del Gsas di Sassari si è mobilitato per intervenire nel più breve tempo possibile. Raggiungerlo non è stato semplice, ma in poco tempo i ragazzi del Gruppo Speleo Ambientale Sassari (G.S.A.S.) sono riusciti a liberarlo e riportarlo alla luce del sole dove ad attenderlo c’erano alcune volontarie pronte a prendersene cura.

Per la squadra di speleologi vederlo di nuovo al sicuro «è stata la ricompensa più bella. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato e hanno reso possibile questo salvataggio».

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