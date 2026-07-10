Il Comune di Stintino ha disposto l’ampliamento dell’Ecocentro al fine di potenzare i servizi di conferimento differenziato dei rifiuti, assicurando un miglioramento del sistema di gestione attraverso una nuova distribuzione degli spazi interni e incrementando i livelli minimi di sicurezza.

Il progetto prevede la realizzazione di due accessi e due percorsi separati a servizio uno per gli operatori e l’altro per gli utenti. L’intervento prevede inoltre il miglioramento, con i relativi sottoservizi e illuminazione stradale dell’attuale via che collega l’Ecocentro con la provinciale 34, così da garantire un’adeguata circolazione delle auto e degli automezzi che conferiscono direttamente i rifiuti, oltre ai mezzi pesanti che provvedono al carico del materiale e al successivo trasporto verso gli impianti di recupero e smaltimento, nel rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dal Codice della strada.

L’obiettivo è migliorare e riqualificare la viabilità urbana che conduce all’Ecocentro comunale, potenziando la stessa infrastruttura per facilitare il ciclo di smaltimento dei rifiuti e insieme per incrementare il decoro urbano.

© Riproduzione riservata