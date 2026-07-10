Porto Torres, tranciano un cavo elettrico e il rione resta al buio: disposto un gruppo elettrogenoLe squadre di E-Distribuzione sono intervenute nel pomeriggio per ripristinare la fornitura
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Tranciano il cavo di alimentazione elettrica e l’intero rione resta al buio. È successo questa mattina a Porto Torres, nella zona di via Gramsci, via Pertini e nelle strade limitrofe, dove sono in corso i lavori per la posa della fibbra ottica ad opera della società Sielte.
Gli operai della ditta avrebbero danneggiato un cavo della rete provocando l’interruzione immediata della corrente elettrica nell’intero quartiere dove vivono diversi anziani, alcuni con patologie serie e alletati, costretti a spostarsi in altre abitazioni per ricevere le cure.
Per molti il disagio di affrontare le terapie senza alimentazione e la richiesta di intervenire per affrontare la situazione di emergenza.
Le squadre di E-Distribuzione sono intervenute nel pomeriggio per ripristinare la fornitura, un lavoro durato alcune ore, senza però riuscire a risolvere la criticità. Ai residenti la società ha garantito il servizio di alimentazione con un gruppo elettrogeno che servirà l’intera zona in attesa di sistemare il danno subito dal cavo della corrente.