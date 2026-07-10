Prodotti locali e salute: binomio da "coltivare". Successo questa mattina per l’iniziativa “Cibo e Salute”, promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, alla quale ha aderito anche l’Aou di Sassari insieme a oltre 70 ospedali e mercati contadini in tutta Italia.

Nel cortile interno dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in viale San Pietro 10, è stato allestito il mercato di Campagna Amica con la partecipazione dei produttori agricoli del territorio, che hanno proposto prodotti locali e di stagione, accompagnando i cittadini in un percorso di sensibilizzazione sull’importanza di un’alimentazione sana, tracciabile e sostenibile.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle nuove generazioni. Alla manifestazione hanno infatti partecipato circa 60 bambine e bambini della Scuola dell’infanzia “Marta Mameli” di Sassari, coinvolti in laboratori didattici e attività educative dedicate alla conoscenza degli alimenti, della stagionalità dei prodotti e dei principi di una corretta alimentazione. Anche nel territorio del Sassarese, infatti, come nel resto del Paese, si registra un progressivo aumento dei casi di sovrappeso e obesità infantile, fenomeni che rendono ancora più necessario investire nell’educazione alimentare fin dai primi anni di vita.

All’iniziativa hanno preso parte Serafinangelo Ponti, direttore generale dell’Aou di Sassari, Alberto Mura, direttore amministrativo, e Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria. Hanno inoltre partecipato l’équipe della Struttura complessa di Endocrinologia, Malattie della Nutrizione e del Ricambio, diretta dal dottor Francesco Tolu, e gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione dell’Università degli Studi di Sassari, diretta dalla professoressa Antonella Pantaleo e la dottoressa Maria Grazia Cossu, pediatra della Clinica pediatrica del Materno infantile e specialista dell’alimentazione dei bambini. Era presente Giuseppe Masala assessore al bilancio e alla programmazione del Comune di Sassari, anche i rappresentanti della Prefettura, Questura, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e dell'Esercito. Nel corso della mattinata medici e specialisti hanno proposto interventi informativi e divulgativi dedicati ai principi della sana alimentazione, alla prevenzione delle patologie correlate agli stili di vita e alla promozione della salute e del benessere.

L’iniziativa si inserisce in un progetto di respiro nazionale volto a consolidare la collaborazione tra il sistema sanitario e il mondo agricolo, valorizzando la dieta mediterranea, le produzioni di qualità e l’educazione alimentare come strumenti fondamentali per la prevenzione delle malattie croniche e la tutela della salute pubblica.

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