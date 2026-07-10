Prima la presa di posizione della capogruppo di Avs in Consiglio comunale, Anna Arca Sedda, poi quella della sezione Anpi "Marisa Musu" di Alghero. Si allarga il fronte di solidarietà nei confronti di Mahmoud Idrissa Boune, il cittadino di origine maliana residente ad Alghero dal 2013 che nei giorni scorsi ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e che, dopo aver ottenuto la cittadinanza, è stato bersaglio di una serie di messaggi offensivi comparsi sui social network.

«Desidero esprimere pubblicamente la mia piena e incondizionata solidarietà a Mahamoud Idrissa, vittima di contenuti denigratori apparsi recentemente sui social network», afferma Anna Arca Sedda. «È intollerabile che, nel 2026, si debba ancora assistere a forme di odio così subdole, basate su pregiudizi che mirano a colpire la dignità delle persone anziché favorire un costruttivo dibattito sull'integrazione, pilastro fondamentale di ogni società civile». La capogruppo di Avs definisce il fenomeno gravissimo. «Da una parte - sottolinea - è profondamente inquietante constatare come vi sia chi, privo di ogni senso di vergogna, scelga deliberatamente di metterci la faccia per veicolare messaggi discriminatori; dall'altra, risulta ancora più meschino chi si nasconde vigliaccamente dietro l'anonimato di profili fake per sputare veleno. Entrambe queste modalità sono segni distintivi di un comportamento infame, che non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione, ma che si configura come una precisa e consapevole volontà di seminare intolleranza e razzismo».

Arca Sedda annuncia inoltre l'intenzione di rivolgersi alle autorità competenti. «Non resterò inerte di fronte a simili derive. Ricorrerò alle autorità competenti per denunciare questi comportamenti criminosi. È tempo che chi usa la rete per diffondere odio, che lo faccia a viso scoperto o riparato dall'oscurità di un falso profilo, capisca che tali azioni hanno conseguenze concrete e che l'impunità non è più tollerabile». Sulla vicenda interviene anche la sezione Anpi "Marisa Musu" di Alghero, che esprime piena solidarietà al neo-cittadino italiano. L'associazione ricorda di aver accolto con vivo interesse e piacere il giuramento di fedeltà alla Repubblica di Mahmoud Idrissa Boune e afferma di aver provato, invece, profondo fastidio e nausea nel leggere gli insulti comparsi su Facebook. «La sezione Anpi di Alghero "Marisa Musu" esprime piena solidarietà a Mahmoud Idrissa e sarà sempre a fianco di chi lotta per la libertà, l'uguaglianza e la dignità di ogni persona, valori fondamentali affermati dalla nostra Costituzione democratica nata dalla Resistenza al nazifascismo».

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