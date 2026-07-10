A Sassari slittano i tempi di definizione per la Tari. Gli avvisi per il pagamento potranno essere infatti predisposti e inviati solo alla fine di agosto. Questo perché le tempistiche di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti urbani e delle tariffe Tari 2026 sono rinviate alla fine di luglio. Proroga resa necessaria per le novità gestionali nel sistema regionale di conferimento e dei risvolti applicativi dei nuovi bonus per le famiglie in condizioni di disagio socio-economico.

Ecco il perché dello spostamento delle scadenze di pagamento, che dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale e che, si presume, dovrebbero essere così calendarizzate: 30 settembre per la prima o unica rata; 30 ottobre per la seconda rata; 30 novembre, la terza rata e 31 dicembre la quarta rata. Per i soli cittadini con diritto al bonus sociale rifiuti sarà trasmesso a breve un primo avviso per la parte di tributo oggetto di esenzione, mentre le somme residue da pagare saranno comunicate con le stesse tempistiche indicate per gli altri utenti.

Non ci saranno avvisi cartacei per i cittadini che, attraverso il Portale Multiservizi del Comune, hanno autorizzato l’invio della documentazione Tari tramite posta elettronica: l'avviso di pagamento, una volta predisposto, sarà scaricabile dal Portale, e verrà trasmesso alle mail indicate dagli stessi iscritti al momento della registrazione. Chi non ha autorizzato, riceverà invece l’avviso a casa.

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