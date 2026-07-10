La Asl di Sassari interviene per apportare una soluzione al problema della malfunzionamento dell’impianto dei condizionatori d’aria che, nei giorni scorsi ha creato disagi ai pazienti e al personale interno del poliambulatorio Asl, nella località Andriolu di Porto Torres. In questo periodo di gran caldo si è registrata una criticità sull’impianto centrale, pertanto per risolvere la situazione nell’immediatezza l’Azienda sanitaria ha dotato la struttura di dispositivi di condizionamento portatili. Ieri la ditta specializzata è intervenuta per riparare il guasto e già dalle prossime ore il sistema centralizzato dovrebbe essere riattivato.

Le cause che avrebbero provocato il guasto sarebbero imputabili ai lavori di riqualificazione in corso per migliorare i servizi del Poliambulatorio Asl, interventi inseriti all’interno dei fondi Pnrr e che attualmente si stanno concludendo nell’ala est della struttura, dove prima trovava spazio il Consultorio familiare e gli uffici amministrativi, mentre sono terminati le opere sul lato ovest.

«La Asl di Sassari si scusa con la popolazione per eventuali disagi che potrebbero essersi registrati, ma assicura che tutti i servizi della Asl on al lavoro per migliorare la qualità del servizio offerto alla popolazione».

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