Il Consiglio comunale di Torralba ha deciso di unirsi ai quei comuni sardi che hanno già dato il pieno sostegno per la realizzazione dell'Einstein Telescope a Lula. E lo ha fatto con una votazione unanime.

«Considerato - si legge nel documento - che il disegno avanzato e le tecnologie di frontiera di cui si avvantaggerà il nuovo interferometro permetteranno di ampliare lo spettro di sorgenti gravitazionali osservabili e quindi di compiere un inedito e importantissimo sviluppo scientifico, accademico e tecnologico internazionale».

«Rilevato che nei prossimi anni - prosegue il documento -, saranno aperte molte posizioni lavorative dedicate a tecnici e tecnologi e a specialisti di vari settori e che tale condizione avrà un evidente effetto per tutta la Sardegna; Valutate le ricadute economiche legate all’eventuale realizzazione dell’osservatorio in Sardegna, che si tradurrebbero nell’affidamento di appalti per la gestione dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca, il rilancio dell’area selezionata per ospitare il sito e il suo più ampio territorio, nonché la costruzione di una rete di azioni di valorizzazione più in generale dell’intera isola».

