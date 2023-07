Il complesso archeologico di Santu Antine, a pochi chilometri di distanza da Torralba, è meta ogni anno di tantissimi turisti – non solo sardi – che ogni anno rendono il sito una delle mete più visitate di tutta la Sardegna. Il tutto grazie anche alle valide guide turistiche della cooperativa "La Pintadera" che gestisce il luogo ormai da anni.

Dati molto importanti che permettono a questo importante monumento archeologico di essere conosciuto a livello mondiale. Una risorsa importante per il territorio del Meilogu che, sabato scorso, è diventato anche la location del matrimonio di Monica Fenu, agente di polizia municipale da oltre vent'anni a Torralba, e di Demis Trivigno, che hanno deciso di sposarsi e di pronunciare il fatidico sì all'ombra del Nuraghe.

A celebrare le nozze il sindaco di Torralba, Pier Paolo Mulas. «Ho avuto l'onore - queste le sue parole - di celebrare le nozze civili nel luogo simbolo della Cultura e della Storia Nuragica, non solo del territorio, ma dell'intera Sardegna». «L'emozione era tangibile, non solo per la suggestiva bellezza dei luoghi, vestiti a festa, ma perché i novelli sposi sono due nostri concittadini e la sposa è parte integrante del comune di Torralba - conclude il primo cittadino -. A Monica e Demis giungano i nostri migliori auguri per una felice e duratura unione matrimoniale».

