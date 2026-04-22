La Sagra della Fragola è pronta a tornare per conquistare ancora una volta il pubblico. Il 9 e 10 maggio la borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, nell’agro di Alghero, ospiterà la decima edizione di uno degli appuntamenti più attesi della primavera algherese e della Nurra.

Protagonista assoluta sarà naturalmente la fragola, eccellenza del territorio e simbolo di una manifestazione capace di richiamare ogni anno tanti visitatori. Nel corso della due giorni sarà possibile degustare le migliori varietà coltivate dai produttori locali, ma anche visitare gli stand dedicati all’enogastronomia e all’artigianato, con un’offerta ampia pensata per tutti. Accanto ai sapori, non mancherà l’intrattenimento.

Il programma predisposto dal Comitato di Borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, promotore e organizzatore della sagra, prevede infatti appuntamenti musicali e momenti di animazione che accompagneranno il pubblico per tutta la manifestazione. Tra le novità di quest’anno anche la Pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Ieo Monzino e alla Lega del Filo d’Oro.

I biglietti sono già acquistabili tramite il Comitato di Borgata, contattabile attraverso le proprie pagine social, e comprendono anche una fetta di torta. La Sagra della Fragola guarda intanto anche oltre i confini regionali. Lo scorso fine settimana una delegazione del Comitato di Sa Segada ha partecipato a Malta alla Festa Frawli, la sagra della fragola di Mġarr, occasione utile per avviare un confronto su strategie, idee e possibili collaborazioni future con l’obiettivo di far crescere ancora l’evento algherese.

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