Con la determina del Cug- Comitato unico di Garanzia, l'Unione del Coros patrocina l'iniziativa "Aspettando la corsa in rosa", accogliendo la richiesta del Comune di Tissi, che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con l’associazione Luca Sanna Currichisimagna, intende promuovere una manifestazione pubblica che si terrà nella mattinata di domenica 23 novembre 2025.

L’iniziativa consiste in una passeggiata simbolica aperta a tutti i cittadini che vogliono aderire, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto, della solidarietà e della prevenzione. Al centro della manifestazione la tutela dei diritti delle donne e le tematiche legate alla parità di genere.

Un messaggio di condanna alle violazione dei diritti umani e contro la violenza e il femminicidio, un fenomeno in aumento nonostante le diverse iniziative e la presa di coscienza da parte di comitati e associazioni che rimarcano la necessità di una maggiore sensibilizzazione isul tema.

