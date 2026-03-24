La Pro Loco Tissi apre una nuova fase della propria attività con l’insediamento ufficiale del nuovo Direttivo, nominato al termine dell’assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi.

Un passaggio significativo per un’associazione che da anni rappresenta uno dei principali motori della vita culturale, sociale, turistica e produttiva del paese. A guidare il nuovo corso sarà Laura Santucciu, eletta presidente, affiancata dal vicepresidente Fabrizio Sanna, dalla segretaria Claudia Dore, dalla Tesoriera Marta Marrosu e dalla Consigliera Elsa Pilloni. Completano il gruppo i Probiviri Chiara Gallizzi e Gigi Santucciu.

Una squadra rinnovata, composta da volontari con competenze diverse ma uniti dalla volontà di rafforzare il ruolo della Pro Loco come presidio di partecipazione e custode delle tradizioni tissesi, in dialogo costante con cittadini, associazioni, attività produttive e attività commerciali del territorio.

«Vogliamo proseguire il percorso di valorizzazione del nostro paese – ha dichiarato la presidente Laura Santucciu – coinvolgendo cittadini, associazioni, attività produttive, attività commerciali e istituzioni in un progetto condiviso di crescita culturale, sociale ed economica».

Apprezzamento per il nuovo corso dell’associazione è arrivato anche dal sindaco Gian Maria Budroni, che ha voluto ringraziare il Direttivo uscente per il lavoro svolto negli ultimi anni: «La Pro Loco è una risorsa fondamentale per Tissi. Il nuovo Direttivo porta entusiasmo e competenze che saranno preziose per rafforzare il senso di comunità e promuovere le nostre eccellenze. L’Amministrazione sarà al loro fianco per sostenere progetti e iniziative capaci di far crescere il paese».

Tra le prime sfide del nuovo Direttivo spicca l’organizzazione della Sagra dell’Asparago Selvatico, in programma domenica 19 aprile, uno degli appuntamenti più identitari e partecipati della comunità. I preparativi sono già in corso e il gruppo sta lavorando alla definizione di un programma rinnovato, pensato per valorizzare il prodotto locale e offrire ai visitatori un’esperienza autentica tra gastronomia, tradizione e cultura, coinvolgendo anche le attività produttive e commerciali del territorio.

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