Risale allo scorso 9 agosto, nelle campagne di Tissi, una presunta aggressione ai danni di un 86enne del paese. L’uomo era stato poi ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata per alcuni giorni a causa delle ferite riportate.

Tre persone di Ossi sono indagate per l’episodio, e sarebbero tutte parenti, con l’accusa di lesioni aggravate in concorso mentre sono ancora al vaglio della procura, e della pm Maria Paola Asara, titolare dell’inchiesta, condotta dalla squadra mobile, altre contestazioni più importanti, come quella del tentato omicidio.

A finire tra gli indagati sarebbe anche lo stesso 86enne per porto d’arma per cui non è ammessa licenza, perché l’anziano avrebbe avuto con sé un coltello del tipo “pattadesa”, dalla lama di oltre 10 cm. Nebuloso per adesso il movente della vicenda, e si parla soltanto di ipotetici dispetti legati a dei terreni. L’avvocato d’ufficio dei tre è Letizia Forma mentre la legale Piera Marras, sempre d'ufficio, assiste l’86enne.

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