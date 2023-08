Via Caduti di Superga, Via Garibaldi e Via Angioy: sono queste le zone di Tissi che vanno in tilt durante le piogge, creando importanti disservizi sulle strade, causando enormi disagi ai cittadini sia per la circolazione veicolare, sia per quella pedonale, che diviene quasi impossibile.

Per risolvere queste criticità è stato disposto un finanziamento di 880mila euro per la realizzazione della rete di drenaggio delle acque piovane. Un intervento che va ad aggiungersi al “primo lotto” precedentemente finanziato e realizzato di 700 mila euro per il medesimo scopo che ha interessato Via Roma, Via Cavour, Via Pozzo Nuovo e Via Pertini.

«Con tali interventi - spiegano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore ai Lavori pubblici Gionni Deledda - si convoglieranno in condotta le acque a carattere meteorico, le quali, allo stato attuale, sono soggette ad un deflusso superficiale, generando nel tempo disagi alla cittadinanza, durante i fenomeni piovosi che noi vogliamo definitivamente risolvere».

I vantaggi di questi lavori saranno enormi e immediati: attualmente molta dell’acqua stagnante o di ruscellamento lungo le strade confluisce nelle condotte di fognatura mista, cioè quelle in cui scorrono assieme fogna bianca e nera, per poi arrivare nell’impianto di depurazione, sovraccaricando i processi di trattamento e depurazione.

«Terminati i lavori delle nuove condotte potremo conseguire non solo un efficientamento della rete fognaria attraverso la separazione della fogna bianca e nera, oltre a spazi pubblici decisamente più asciutti e vivibili anche in occasioni di precipitazioni piovose».

