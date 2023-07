Il comune di Tissi amministrato dal sindaco Gian Maria Budroni ha ottenuto 825mila euro dal Gestore dei Servizi Energetici e dal Ministero per la Transizione ecologica per l’efficientamento dell’edificio scolastico che diventerà ecosostenibile.

Gli interventi riguarderanno la realizzazione del tetto isolato e ventilato, del sistema d’isolamento termico a cappotto su tutte le pareti esterne fuori terra del piano terra e del primo piano, di nuovi infissi in alluminio con alte prestazioni termiche, dotati di vetro camera con vetri basso-emissivi e fotosensibili, equipaggiati con sistema di schermature solari costituito da veneziana motorizzata interna al vetrocamera, il rifacimento completo dell’impianto di climatizzazione con gestione e controllo centralizzato, e l'inserimento nel quadro generale dell'impianto elettrico esistente di un sistema di misura dei consumi nonché di comunicazione,

«Una somma importante - dichiarano il primo cittadino e il vice sindaco Gionni Deledda - che consentirà di realizzare interventi, tutti volti al risparmio energetico, che avranno riflessi indiretti sulle condizioni complessive dell’edificio. Si andrà a migliorare la classe energetica dell’edificio riducendo sia i consumi annui che le emissioni globali. Ci riteniamo soddisfatti sia per l’entità del finanziamento ottenuto che per i risultati finali del progetto, che collocheranno l’edificio scolastico tra i maggiori ad efficienza energetica e a minori emissioni. Si fa sempre più concreto l'obiettivo di proseguire verso una politica di riduzione dei costi di gestione degli edifici pubblici tramite la riduzione delle dispersioni termiche, dopo gli interventi già realizzati per il medesimo scopo nella casa comunale, l’ex comune e il centro di aggregazione sociale».

