Un totale di mille euro di entrate previste dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada sarà destinato, nel 2027, a interventi per la sicurezza stradale a Codrongianos. Lo ha stabilito la giunta comunale con la deliberazione del 22 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Le risorse saranno utilizzate per acquistare segnaletica, migliorare la sicurezza della circolazione e potenziare le attività di controllo delle violazioni. La ripartizione rientra nelle disposizioni del Codice della strada, che vincolano una parte dei proventi delle multe a interventi finalizzati alla tutela degli utenti e alla prevenzione dei rischi.

Nel dettaglio, 125 euro saranno destinati all’acquisto di segnaletica stradale, mentre 350 euro finanzieranno interventi per il miglioramento della sicurezza. Altri 125 euro saranno riservati al potenziamento delle attività di controllo della circolazione. La quota restante, pari a 400 euro, sarà impiegata per ulteriori interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

(Unioneonline/En.Ne.)

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