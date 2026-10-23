232 mila euro per la scuola di via Ogliastra a Sassari. La giunta comunale, dopo la relazione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna, ha dato il via libera nei giorni scorsi al progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante la struttura. Un intervento denominato “Lavori urgenti di risanamento strutturale del solaio del piano terra della palestra della scuola secondaria di I grado di via Ogliastra”. Opera consentita dalla cifra stanziata in modo integrale dalla Regione Sardegna all’interno della linea di finanziamento “Programma di interventi urgenti di edilizia scolastica” e la cui convenzione è stata sottoscritta lo scorso marzo. Una riqualificazione che rientra nell’impegno dell’amministrazione comunale sulle scuole e che, in circa due anni, ha portato allo stanziamento di circa 7 milioni di euro per la manutenzione degli istituti.

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