Si terrà sabato alle 17.30 nella Sala Aligi Sassu di Thiesi l'evento "Rompere il silenzio-Per una cultura del rispetto, della libertà e della non violenza". La serata organizzata dall’associazione Mastros de Lughe intende sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e intende anche fornire eventuali aiuti concreti attraverso l’attivismo di Onda Rosa, associazione di Nuoro che si occupa dal 1993 di dare sostegno alle donne sarde che subiscono violenza.

Il convegno sarà aperto da Luisanna Porcu, presidente di Onda Rosa e consigliera nel direttivo nazionale CAV D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) che illustrerà l'attività svolta dall'associazione, offrendo anche soluzioni concrete. A seguire Patrizia Cadau, autrice del libro autobiografico “Volevate il mio silenzio, avete la mia voce”, porterà la sua testimonianza di vita come donna vittima di violenza.

Negli spazi esterni alla Sala Sassu, verrà poi presentata la Panchina Rossa che il Centro Giovanile di Thiesi offrirà alla comunità come simbolo universale del rifiuto della violenza contro le donne e del femminicidio. La serata si concluderà con la musica dal vivo della band Radio Baccano, Tribute Band di Gianna Nannini.

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