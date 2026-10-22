Il vicino di casa come nemico. E capace di compiere violenza sessuale, secondo le accuse del processo apertosi oggi in tribunale a Sassari. Dove un 60enne sassarese è imputato perché avrebbe abusato di una donna residente nel suo stesso immobile.

Al termine di una serie di presunti tentativi, sempre respinti dalla parte offesa fino all’episodio che, nelle contestazioni, si fa risalire a metà di quest’anno. E di cui sarebbe stato autore la persona che, in passato, aveva avuto una relazione con la vittima.

Una vicenda molto delicata che ha portato alla misura cautelare, qualche tempo fa, del braccialetto elettronico e dell'allontanamento dall'abitazione per il 60enne, difeso dall’avvocata Anna Laura Vargiu.

La legale Simona Todde assiste la signora che verrà sentita in un’udienza a porte chiuse secondo il calendario predisposto dal collegio, presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Stefania Mosca-Angelucci. Il pm è Giovanni Dore.

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