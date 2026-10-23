Il ridimensionamento del canile comunale di Andriolu, a Porto Torres, con possibile dismissione della struttura a causa degli obblighi normativi stabilita dalla Asl di Sassari, ha sollevato polemiche rispetto allo spostamento degli animali, ben 72 cani, che potrebbero essere trasferiti nel canile comunale di Monte Rosè, prossimamente interessato da lavori di ampliamento. Esigenze amministrative e difficoltà che spingono l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti in emergenza rispetto alle problematiche che potrebbero sorgere in futuro.

L’associazione cittadina Anime Feline Odv ha sollecitato un tavolo di confronto per trovare soluzioni condivise con il Comune, i rappresentanti della Asl, gli uffici competenti, i responsabili della struttura e le associazioni di tutela animale, evidenziando i rischi che potrebbero sorgere per la salute dei cani, in caso di spostamento, animali per tanto tempo hanno vissuto all’interno di uno spazio diventato la loro casa. «Un trasferimento in un’altra struttura può rappresentare un cambiamento importante, soprattutto per gli animali anziani, fragili o particolarmente sensibili», spiega Emanuela Fanari, presidente Anime Feline Odv, che preme per un incontro urgente con l’amministrazione comunale.

«Nuovi ambienti, persone sconosciute, odori diversi e abitudini da ricostruire possono generare stress, paura e disorientamento». Si tratta di cani soprattutto anziani, alcuni cardiopatici e in situazione di salute precaria, con un benessere psicofisico che merita attenzione. L’associazione Anime Feline, che da tempo dedica il proprio tempo agli animali, con impegno e passione, intende conoscere le motivazioni effettive che potrebbero portare al ridimensionamento e alla chiusura del canile Andriolu. «Vorremmo conoscere quali e quanti trasferimenti sono previsti e verso quali strutture, se sono state fatte le valutazioni sul benessere psicofisico e quali sono le tempistiche per l’ampliamento del canile di Monte Rosè. Nel frattempo chiediamo se sia possibile una soluzione transitoria in attesa del completamento degli interventi».

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