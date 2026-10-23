Arrestato a Sassari al termine di un inseguimento. Ieri notte la polizia locale, nel corso dei controlli a San Donato, in centro storico, ha notato un 40enne già noto per alcuni precedenti reati. L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga e, una volta bloccato, ha opposto una forte resistenza. La perquisizione degli agenti ha portato al rinvenimento di diverse dosi di droga, nascoste sia in bocca che in un borsello legato alla gamba che sotto i jeans. Il totale di quanto scoperto ammonta a 8 dosi di eroina e 19 di cocaina. In casa dell’indagato sono stati trovati poi il materiale per il confezionamento delle sostanze, e 6.500 euro in contanti, suddivisi in banconote, sequestrate e su cui si svolgeranno accertamenti. Ma non basta. I poliziotti hanno appurato che l'uomo si era pure allacciato in modo abusivo alla rete elettrica. Il 40enne è stato arrestato dagli agenti della polizia locale con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e furto di energia elettrica.

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