La campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose, attivata a Porto Torres con un hub vaccinale straordinario dall’Ats Sardegna, si è conclusa con esito positivo in termini di organizzazione e di risposta della popolazione.

Domani, nel punto vaccinale aperto nella palestra Bellieni, le ultime 220 dosi circa che, insieme alle oltre 1360 già inoculate durante l’intera settimana, da lunedì a venerdì, hanno fatto registrare circa 1550 somministrazioni nelle sei giornate programmate dal 22 al 27 novembre. Un lavoro costante da parte dei medici e infermieri dell’Ats, e soprattutto dei volontari impegnati nell'associazionismo, in particolare la Consulta del volontariato, il Cisom, gli Scout, l'Avis di Campanedda e la Compagnia Barracellare che hanno curato le prenotazioni e la logistica.

Una organizzazione che ha consentito la regolarità delle operazioni, con un incremento delle somministrazioni per l’anticipo del richiamo a cinque mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, che ha permesso di accorciare i tempi per la terza dose da 180 a 150 giorni. Inoltre se inizialmente le prenotazioni nel punto vaccinale erano riservate soltanto agli over 80 e ai soggetti fragili, in seguito sono state aperte agli over 40.

