L’Accademia Olearia di Alghero ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento nel panorama dell’agroalimentare italiano: ben otto prodotti sono stati premiati con il WineHunter Award 2025, sigillo di qualità che da oltre trent’anni certifica le eccellenze nei settori wine, food, spirits & beer. Il premio, conferito dalle commissioni ufficiali del The WineHunter sotto la guida di Helmuth Köcher, rappresenta una vera garanzia di valore per i prodotti che si distinguono per qualità, autenticità e innovazione.

Award Oro

Olio extravergine di oliva Riserva del Produttore Fruttato Verde DOP Sardegna

Olio extravergine di oliva Semidana Monocultivar Accademia Olearia

Carciofi Sardegna DOP Accademia Olearia

Award Rosso

Vermentino di Sardegna DOC Chlamys – Tenute Fois

Olive Bosana al naturale Accademia Olearia

Aceto di vino bianco di Vermentino di Sardegna Argei

Olio extravergine di oliva Fruttato Argei

Candidati Platinum Award

Olio extravergine di oliva Gran Riserva Fruttato Accademia Olearia

Olio extravergine di oliva Bosana Monocultivar Accademia Olearia

Oltre al prestigio intrinseco, il WineHunter Award apre le porte ai principali eventi della rete, tra cui il Merano WineFestival (7-11 novembre 2025), vetrina internazionale per operatori del settore, buyer e stampa specializzata. <Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, – dichiarano i fratelli Alessandro e Antonello Fois, titolari dell’Accademia Olearia – è il frutto del nostro costante lavoro orientato alla qualità, al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione della nostra identità territoriale. La Sardegna è ormai un autorevole esponente qualitativo nel panorama mondiale dell’olio extravergine, e noi siamo fieri di confermarlo con le nostre produzioni>. Questo traguardo si aggiunge a una lunga serie di premi nazionali e internazionali che confermano l’eccellenza della filiera agroalimentare sarda.

