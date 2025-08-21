Tragedia in via Bazzoni, nel quartiere Oleandro di Porto Torres. Un uomo di 76 anni, colto da malore nella propria abitazione, è morto per arresto cardiaco.

L'anziano si è sentito male intorno alle 8.35, quando i familiari hanno allertato i soccorsi. Sul posto due ambulanze del 118, di cui una medicalizzata, con l'equipe medica che ha provato per oltre mezz'ora a rianimare l'uomo, senza esito positivo. A nulla sono serviti gli strumenti per cercare di salvarlo, i medici si sono dovuti arrendere. Sul posto anche l'elisoccorso per accelerare i tempi di intervento. Presenti anche una pattuglia dei carabinieri e della polizia di Stato.

L'uomo, Luciano Figoni, era un ex dirigente sportivo della società di calcio Quartieri Riuniti. Conosciuto come un grande appassionato di sport, non aveva mai smesso di praticare attività sportiva. In tanti hanno atteso fuori dalla palazzina dove risiedeva, sperando in una buona notizia.

