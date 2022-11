“Terremoto alla Asl di Sassari, dove un dirigente è stato trasferito e la selezione pubblica indetta nei mesi scorsi è stata annullata”.

Lo fa sapere la consigliera regionale M5S Desirè Manca. La selezione era finalizzata a formulare una graduatoria nel profilo di “Dirigente delle professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica”.

Ma il direttore generale della Asl, continua Manca, “ha chiesto l’annullamento della selezione, bloccando l’assunzione degli incarichi che avrebbero dovuto essere assegnati a breve”.

Non finisce qui, perché la direzione generale della Asl “ha chiesto il trasferimento di Giovanni Piras, ex responsabile delle professioni sanitarie del San Martino di Oristano, già coinvolto in un’inchiesta giudiziaria in merito a presunti casi di corruzione collegati alle assunzioni e ai concorsi pilotati”.

“Cosa sta succedendo alla Asl di Sassari?”, si chiede la pentastellata che ha annunciato il deposito di un’interrogazione in merito al presidente della Regione Christian Solinas.

“Non si comprende per quali ragioni – conclude Manca - la Asl abbia chiesto l’annullamento di una selezione correttamente espletata e conclusa. Così come non si comprendono le ragioni del trasferimento del dirigente Piras, già precedentemente in servizio presso la Asl di Oristano e coinvolto in un’inchiesta giudiziaria prima del suo trasferimento attuale presso l’Azienda sanitaria locale sassarese”.

