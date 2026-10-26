26 sacchi di secco, 9 di vetro, 10 di plastica, 5 batterie d'auto, un ferro e un’asse da stiro. Più una serie di copertoni d'auto e tante siringhe.

Questo il bilancio di quanto raccolto a Sassari da oltre 40 volontari che, sabato scorso, si sono ritrovati in via Adelasia. Una iniziativa promossa da Plastic Free, dai referenti del comune di Sassari Serena Solinas, Roberto Manca e Maria Grazia Pisanu, e supportata dal Comitato Cappuccini e da alcuni esponenti di quello di Monte Rosello.

I partecipanti si sono divisi in due gruppi e hanno operato anche nel parcheggio del Fosso della Noce, altra zona critica per i tanti rifiuti abbandonati.

Sono passati per un confronto anche il sindaco Giuseppe Mascia e l’assessore all’Ambiente Pierluigi Salis mentre il consigliere comunale Nicola Ribichesu ha partecipato alla raccolta. «Triste ma significativo il risultato - scrivono i promotori in relazione ai tanti rifiuti scoperti - importantissima la disponibilità collettiva e la voglia di fare comunità».

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