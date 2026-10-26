Incidente di caccia a Padria: stabili le condizioni del 22enne ferito da un proiettileIl giovane respira autonomamente
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Sono stabili le condizioni di salute di Alessandro Fresu, il giovane 22enne di Montresta, rimasto gravemente ferito nell’incidente di caccia, accaduto domenica mattina nelle campagne di Padria.
Il cacciatore, colpito da un proiettile di rimbalzo esploso accidentalmente dal fucile del compagno, si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, ma è stato estubato e respira autonomamente.
Il proiettile gli ha provocato una lesione inguinale, un foro di tre centimetri che ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza, effettuato ieri pomeriggio.
I carabinieri del comando provinciale di Sassari, proseguono le indagini per ricostruire la dinamica. Nel frattempo in via preventiva sono state poste sotto sequestro le armi e le munizioni di entrambi i cacciatori.