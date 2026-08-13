Passano a maggioranza, in consiglio comunale a Sassari, gli aggiornamenti 2026-28 del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti. Un adempimento formale che ha fatto il punto sullo stato dell’arte in merito a diverse opere annunciate.

La parte più corposa è stata illustrata da Salvatore Sanna, assessore ai Lavori Pubblici, a partire dalla riqualificazione dello stadio Vanni Sanna e del complesso tennis “Antonio Bozzo”, spesa di 1 milione e 100mila euro, arrivata allo step della gara, al momento in fase di verifica. In partenza invece i lavori della palestra prevista nel Polo montessoriano di via Artiglieria, grazie alla provvista di 1 milione di euro, fonte Gestore servizi elettrici, e di 500mila dal Comune. Operai già al lavoro nel campo di calcio della borgata di Tottubella, un intervento da 550mila euro che prevede la superficie in sintetico e una nuova illuminazione. 324mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità della scuola di via Rockfeller, danneggiata nella copertura da una tempesta, e per cui sta per essere bandita la gara. 2 i milioni di euro per la riqualificazione di quattro palestre scolastiche, delle vie Baldedda, Genova, Monte Grappa e Washington. “Una linea Pnrr- spiega Sanna- non ricompresa nelle milestone nazionali e per cui stiamo attendendo dal ministero la firma della convenzione”.

Modifiche anche nel Piano triennale degli acquisti, descritte dall’assessore al Bilancio e alla Programmazione Giuseppe Masala. Di rilievo le gare per le Politiche educative, come la gestione dei servizi educativi per l'infanzia e i nidi. “Abbiamo modificato la durata, 8 anni, e l’importo, 43milioni di euro, e la gara è tuttora in itinere”. E se il bando della ristorazione scolastica è andato in porto, uno soltanto l’offerente, resta “pancia a terra” il servizio di trasporto scolastico, anche qui della durata di 96 mesi, e con 16 milioni di stanziamento. Tra le altre voci, da citare l'incarico dell'acquisizione del piano di fattibilità tecnico economica relativo al Museo per l’Arte del 900 con una serie di lavori di allestimento in programma nell’ex Convento del Carmelo. Il fondo è di 260mila euro e la gara è prossima a concretizzarsi.

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