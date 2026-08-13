Il Comune di Porto Torres tramite l’Ufficio Tributi, a seguito della delibera di adesione alla Rottamazione-quinquies, approvata dal Consiglio comunale il 30 luglio scorso, ha adottato la misura che riguarda i tributi dal 2000 al 2023. L’agevolazione prevede il pagamento solo dell’importo a titolo di capitale ed eventuali spese di notifica e procedura, mentre vengono azzerati sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione. Per le sanzioni amministrative e Codice della Strada si paga solo la sanzione originaria, con cancellazione di tutti gli interessi e le maggiorazioni. Dal 15 ottobre si prevede la pubblicazione dei carichi su portale Ader, che renderà disponibili online, nell'area riservata del proprio sito, l'elenco dei singoli carichi definibili per ciascun cittadino. Dal 16 ottobre al 15 dicembre è necessario presentare domanda per i contribuenti esclusivamente online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it; entro il 28 febbraio 2027, Ader- l'Agenzia delle entrate- invierà ai richiedenti il prospetto dettagliato delle somme dovute (al netto di sanzioni e interessi) e i bollettini di pagamento con le relative scadenze. Dal 31 marzo 2027 la scadenza della prima rata o del versamento unico. È possibile rateizzare il pagamento in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali (in 9 anni, con ammontare minimo di 100 euro a rata e interessi del 3% dal 1° aprile 2027). «Guardando al futuro, lo scenario del Piano economico finanziario, evidenzia un incremento dei costi per il biennio successivo, con una proiezione del Pef netto a 4.456.021 euro nel 2028 (+9,2%) e a 4.800.673 euro nel 2029 (+7,7%)», spiega l’assessore al Bilancio, Gaetano Mura.

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