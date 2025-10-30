Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto si schiera con decisione al fianco dei colleghi del G20Spiagge contro la proposta di modifica della tassa di soggiorno avanzata dal Governo. Nel corso dell’incontro svoltosi a Milano, i 24 Comuni balneari italiani, tra cui Alghero, e Arzachena, hanno espresso un secco no alla riforma, sottolineando come l’imposta rappresenti uno strumento fondamentale per sostenere la qualità dei servizi e l’attrattività turistica dei territori.

«La tassa di soggiorno deve servire per migliorare la qualità dei servizi, l’efficienza dell’accoglienza e la vivibilità delle nostre città turistiche. È una decisione che spetta ai Comuni, che rispondono direttamente ai cittadini e alle imprese del territorio», ha dichiarato Cacciotto, rimarcando la necessità di difendere l’autonomia locale nella gestione delle risorse legate al turismo.

I sindaci del network hanno inoltre ribadito la richiesta di chiarezza sul futuro del demanio marittimo, tema centrale dopo l’avvio del confronto con il Governo sull’applicazione della direttiva Bolkestein.

